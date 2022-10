Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Restaurant und Bäckerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag (15.10.2022 bis 17.10.2022) in ein Restaurant an der Schwieberdinger Straße und in eine Bäckerei an der Falkertstraße eingebrochen. Die Täter gelangten an der Schwieberdinger Straße zwischen Samstagnacht, 22.40 Uhr und Montagmorgen, 10.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Restaurant und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie diverse alkoholische Getränke. An der Falkertstraße hebelten die Täter zwischen Samstagmittag, 14.00 Uhr und Montagmorgen, 04.45 Uhr die Tür der Bäckerei auf und erbeuteten ebenfalls mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen, die Angaben zum Fall in der Schwieberdinger Straße machen können, werden gebeten sich unter der +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Zum Einbruch in der Falkertstraße werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

