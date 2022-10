Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Haft

Stuttgart/Rems-Murr-Kreis/Göppingen (ots)

Kriminalbeamte haben am Freitagabend (14.10.2022) einen 57-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Prostituierte vergewaltigt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 06.10.2022 unter https://t1p.de/0hdba). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 57-Jährigen. Dieser konnte gegen 19.30 Uhr an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Darüber hinaus wurden richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. In diesem Zusammenhang konnte das mutmaßliche Tatfahrzeug beschlagnahmt werden. Der einschlägig polizeibekannte deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (15.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell