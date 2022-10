Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (16.10.2022) einen 19 Jahre alten Heranwachsenden in Stammheim festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Brände verursacht zu haben (siehe die Pressemitteilungen vom 27.09.2022 unter https://t1p.de/3hz1d und vom 05.10.2022 unter https://t1p.de/0nezk). Umfangreiche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 19-Jährige neben der Brandstiftung als Täter von mindestens zwei Vorfällen (siehe https://t1p.de/d8yni und https://t1p.de/lao7h) in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern noch an. Zwischenzeitlich wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl erwirkt. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Montag (17.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell