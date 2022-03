Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Vers. Einbruchdiebstahl in Vereinsheim

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). In der Tatzeit von Sonntag, den 27.03.2022, ca. 15:30 Uhr bis Montag, den 28.03.2022, ca. 16:45 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim einer Gartenkolonie in der Straße Sperlingslust in 31157 Sarstedt. Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Werkzeuges zwei Türen aufzuhebeln und so in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang jedoch. An den Türen entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell