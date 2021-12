Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heimweg nicht gefunden

Lampe beschädigt

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 25.12.2021, gegen 07.00 Uhr wurde von einem Anwohner in der Vogelsgartenstraße eine männliche Person gemeldet, welche bei ihm geklopft hätte, jedoch nicht ansprechbar sei. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte ein 30-jähriger Mann angetroffen werden, welcher in der Heiligen Nacht wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. An einem anderen Anwesen in unmittelbarer Nähe konnten dann die Schuhe und die Jacke des 30-Jährigen vorgefunden werden. Allerdings hatte er dort auch eine Lampe an der Haustür beschädigt. Dass nicht noch weiteres passiert, wurde der Mann durch die Beamten nach Hause begleitet und einem Angehörigen im Obhut gegeben. Für die Sachbeschädigung an der Lampe muss sich der Zecher noch verantworten.

