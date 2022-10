POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (16.10.2022) in der Benzstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger MINI-Fahrer fuhr gegen 17.10 Uhr von Fellbach kommend von der Bundesstraße 14 ab und wollte nach links in die Benzstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Motorradfahrer, der auf der Benzstraße in Richtung ...

mehr