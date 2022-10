Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (16.10.2022) in der Benzstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger MINI-Fahrer fuhr gegen 17.10 Uhr von Fellbach kommend von der Bundesstraße 14 ab und wollte nach links in die Benzstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Motorradfahrer, der auf der Benzstraße in Richtung Untertürkheim unterwegs war. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

