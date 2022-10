Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysatoren gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag (15./16.10.2022) die Katalysatoren von zwei Autos gestohlen, die in der Steinbeisstraße und der Goppeltstraße geparkt waren. Die Täter hoben den in der Steinbeisstraße auf Höhe der Hausnummer 10 geparkten VW Golf, zwischen Samstag 21.30 Uhr und Sonntag 16.00Uhr, mutmaßlich mit einem Wagenheber an und trennten den Katalysator offenbar mit einer Akku-Flex heraus. Zu einem weiteren Fall kam es in diesem Zeitraum in der Goppeltstraße, wobei die Täter es auf einen BMW, der auf Höhe der Hausnummer 21 geparkt war, abgesehen hatten. Auch in diesem Fall stahlen sie den Katalysator. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

