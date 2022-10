POL-OS: Hagen a.T.W.: Unbekannte beschädigten zwei Polizeitransporter - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots) - Am Montag, 26.09.2022 um 22:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter während der Öffnungszeit der Spielothek No Limits in Lemförde, Burgstraße, einen Zigarettenautomaten. Der am Hintereingang zum Parkplatz angebrachte Automat wurde herausgetragen und komplett entwendet. Der Automat wurde am 28.09.2022, um 08:45 Uhr, in Bad Essen aufgefunden. Zeugen ...

