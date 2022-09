Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Handyraub in der Innenstadt - Verdächtiger in U-Haft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag (26.09.) wurden zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren zu Opfern einer versuchten Raubstraftat in der Osnabrücker Innenstadt. Die Schülerinnen befanden sich auf dem Weg zum Unterricht, als sich ihnen im Bereich Kamp ein Mann näherte. Der 35-Jährige redete ununterbrochen auf die Mädchen ein und forderte von ihnen die Herausgabe ihrer Handys. Eines der Mädchen wurde von dem Mann ergriffen, er versuchte ihr das Handy mit Gewalt abzunehmen. Dabei erlitt die 14-Jährige leichte Verletzungen an der Hand und ein Kleidungsstück wurde beschädigt. Im Bereich der Stadtbäckerei bat das Mädchen um Hilfe und eine Frau schritt ein, allerdings zeigte sich der 35-Jährige unbeeindruckt. Erst zwei hinzugekommenen Schülern gelang es, den Täter zu vertreiben. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige in der Osnabrücker Innenstadt wiedererkannt und festgenommen, er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Bei dem 35-jährigen Verdächtigen handelt es sich um einen amtsbekannten bulgarischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei suchen nach der hilfsbereiten Frau und weiteren Passanten, die Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegengenommen.

