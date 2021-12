Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Geschäft - Passanten reagieren schnell

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 27.12.2021, hat es in einem Geschäft in der Innenstadt von Lörrach gebrannt. Gegen 06:20 Uhr erkannte ein Passant Rauchentwicklung aus den Geschäftsräumen und entdeckte ein Feuer direkt hinter der Eingangstüre. Er konnte sich Zugang verschaffen und mit einer beigeschafften Wasserflasche das Feuer löschen. Zeitgleich verständigte ein anderer Passant die Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 10000 Euro. Die Fassade des Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

