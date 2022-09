Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Verkehrsunfallflucht beim Verbrauchermarkt

Bad Rothenfelde (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des K+K-Verbrauchermarkts an der Osnabrücker Straße ein schwarzer VW Passat beschädigt. Das geparkte Fahrzeug weist an der vorderen linken Fahrzeugecke eine nicht unerhebliche Beschädigung auf, die augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Wer Hinweise zu dem Zusammenstoß oder der anschließenden Verkehrsunfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05424/293290 oder 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell