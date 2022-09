Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Vorfahrt missachtet - 66-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Volkswagen den "Lutterdamm", an der Einmündung zur "Schleptruper Straße" beabsichtigte der Mann aus Bramsche nach links abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegen, auf dem "Lutterdamm" fahrenden 66-Jährigen auf seinem Pedelec. Der Zweiradfahrer prallte auf die Motorhaube des "Touran" und touchierte anschließend einen weiteren Pkw vom Typ KIA "Picanto". Der 66-Jährige Mann aus Bramsche zog sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell