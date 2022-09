POL-OS: Quakenbrück/Vechta/Oldenburg/Osnabrück: Positives Fazit der Polizei zu Agrarcamp und Aktionstagen gegen die Fleischindustrie

Hilter (ots) - Am Dienstagmorgen wurden Hausbewohner in der Bielefelder Straße durch die installierten Feuermelder auf einen Brand aufmerksam. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte in einem frei zugänglichen Kellerraum gelagertes Plastik sowie Pappkartons. Die Personen brachten sich rechtzeitig ins Freie, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehren aus Hilter und Borgloh waren vor Ort und führten ...

