Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Feuermelder machte auf Kellerbrand aufmerksam

Hilter (ots)

Am Dienstagmorgen wurden Hausbewohner in der Bielefelder Straße durch die installierten Feuermelder auf einen Brand aufmerksam. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte in einem frei zugänglichen Kellerraum gelagertes Plastik sowie Pappkartons. Die Personen brachten sich rechtzeitig ins Freie, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehren aus Hilter und Borgloh waren vor Ort und führten Löscharbeiten durch. Der verrußte Trockenraum ist derzeit nicht mehr nutzbar, zudem wurden Kabelschächte im Kellerflur durch das Feuer beschädigt. Die Polizei nahm die andauernden Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell