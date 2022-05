Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeitungsstapel angezündet, Unfallflucht, erneut in Gewahrsam

Aalen (ots)

Frankenhardt: Zeitungsstapel angezündet

Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde ein Zeitungsstapel auf einem Feldweg in der Nähe des Sandhofs angezündet. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 13 Personen aus um das Feuer zu löschen. Ein Übergriff der Flammen auf die umliegenden trockenen Wiesen konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Frankenhardt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 13:55 Uhr einen geparkten VW an einem Kindergarten in der Sonnenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Gerabronn: Mann erneut in Gewahrsam

Auch am Donnerstagmorgen kurz nach 9:00 Uhr war ein 63-Jähriger Mann wieder im Bereich eines Kundenparkplatzes im Narzissenweg unterwegs und belästigte dort die Kunden der Geschäfte. Die alarmierten Polizeibeamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus und drohten ihm den Gewahrsam an. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er erneut in ewahrsam genommen. Dieser wurde richterlich angeordnet.

