Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung in Schultoilette - Aufgefahren

Aalen (ots)

Oberkochen: Aufgefahren

Am Donnerstag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Aalener Straße. Eine 26-jährige Ford Fahrerin musste dort an einer Einmündung aufgrund der "Rechts-vor-Links Regelung" warten. Ein nachfolgender 39-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung mit seinem VW auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Bettringen: Sachbeschädigung in Schultoilette

In einer Schultoilette in der Heidenheimer Straße kam es im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 08:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort mittels Farbstiften die Fliesen mit Symbolen und hinterließ einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise werden beim Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell