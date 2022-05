Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auto zerkratzt - Fenster eingeworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Kreisverkehr Bittenfeld ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr ein Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 71-jährige Mann war mit einer Rennradgruppe von Remseck in Richtung Schwaikheim auf der L 1140 unterwegs, als die Gruppe am Kreisverkehr abbremste. Der 71-Jährige erkannte dies vermutlich zu spät und stürzte bei seiner Notbremsung. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Ein 89-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr die Gerberstraße und wollte bei der Einmündung Aspacher Straße in den dortigen Kreisverkehr einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Citroen zusammen, der im Kreisel fuhr. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Murrhardt-Fornsbach: Traktor fing Feuer

Ein Traktor der Marke Fendt fing am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr Feuer, als dieser auf einem Parallelweg zur L 1149 unterwegs war. Die örtliche Feuerwehr war zum Löscheinsatz mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausgerückt. Am Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Informationen zufolge könnte der Brand durch überhitzte Bremsen ausgelöst worden sein.

Kernen im Remstal: Auto mutwillig beschädigt

Ein Pkw Opel Meriva wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Die Lackierung des Autos ist auf der Fahrerseite mittels eines Gegenstandes erheblich zerkratzt. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Kernen unter Tel. 07151/41798 erbeten.

Waiblingen: Fenster eingeworfen

Ein Vandale beschädigte zwischen Mittwochmorgen 03 Uhr und Donnerstagvormittag 10 Uhr ein Kellerfenster in der Fuggerstraße indem er dieses mit einem Stein eingeworfen hat. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Dienstagnachmittag 17 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Stuttgarter Straße geparkten VW und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell