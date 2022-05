Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kleinkind in heißem Auto - Unfallflucht - Versuchter Einbruch - WhatsApp-Betrugsversuche - Diesel abgezapft - Angegriffen und geschlagen - Reitunfall - Flugunfall - Sonstiges

Abtsgmünd: Pkw-Lenker leicht verletzt

Im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 1075 zwischen Laubach und Heuchlingen streiften sich am Mittwoch gegen 16:45 Uhr der Ford eines 57-Jährigen und der VW eines ebenfalls 57-Jährigen. Hierbei wurden die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt, wobei der Fahrer des VW durch das Gehäuse des Spiegels leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Westhausen: Unfallflucht

Zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr am Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Waage" abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich Zeugenaussagen zufolge um einen weißen oder silbernen Renault. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 83 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend zu. Kurz nach 18 Uhr fuhr er auf dem Radweg in der Hofwiesenstraße, wo er einen bereits dort fahrenden Radler übersah. Der 83-Jährige stürzte auf die Straße, wobei er sich die Verletzungen zuzog. Der zweite Radfahrer wurde nicht verletzt; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Abtsgmünd: Versuchter Einbruch

Erfolglos blieb ein Unbekannter beim Versuch, die Türe einer Gartenhütte in der Mühlstraße aufzubrechen, weshalb er auf der Rückseite der Hütte eine Klappe aufbrach. Ob der Unbekannte in die Hütte einstieg, ist derzeit nicht bekannt; Gegenstände wurden wohl nicht entwendet. Der Einbruch fand zwischen Sonntag und dem gestrigen Mittwoch statt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Abtsgmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 35-Jähriger seinen Volvo am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1073 zwischen Abtsgmünd und Wilflingen anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Iveco auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Gegen Pkw gefahren

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Mit ihrem VW stand eine 80-Jährige an der für sie Rotlicht zeigenden Ampel. Der Radler fuhr mit seinem Pedelec aufgrund einer Fahrbahnverengung vom Radweg auf die Fahrbahn ein, wo er aus Unachtsamkeit gegen das stehende Fahrzeug fuhr. Bei dem Aufprall wurde der Pkw leicht beschädigt.

Ostalbkreis: Gerade nochmal gutgegangen

Glücklicherweise kamen einer 56-Jährigen letztlich doch noch Bedenken und sie stoppte die Überweisung an einen unbekannten Betrüger. Die Frau erhielt - wie zahlreiche weitere Personen dieser Tage - eine WhatsApp-Nachricht, in der sich Unbekannte für ihren Sohn ausgaben. Dieser bat um die Überweisung von rund 2400 Euro. Die 56-Jährige gab tatsächlich einen entsprechenden Überweisungsauftrag ab. Da ihr zwischenzeitlich Bedenken kamen, nahm sie mit ihrem Sohn Kontakt auf und stoppte dann die Überweisung, ehe sie von der Bank ausgeführt werden konnte.

Ebenfalls noch stoppen konnte ein Mann die Überweisung von 1900 Euro; auch er hatte eine Nachricht seinen "Sohnes" erhalten und die ausgefüllte Überweisung bei seiner Bank eingeworfen. Nachdem er dann aber Rücksprache mit seinem Sohn hielt, reagierte er rasch und verständigte die Polizei und auch seine Bank.

In diesem Zusammenhang gilt:

- Reagieren Sie nicht auf derartige Nachrichten - Kontaktieren Sie die Personen, die Ihnen in einer derartigen WhatsApp-Nachricht vorgetäuscht wird - Nutzen Sie hierzu eine Ihnen bekannte Rufnummer oder eine Ihnen bekannte Mailanschrift - Überweisen Sie auf keinen Fall Geld auf Ihnen unbekannte Bankkonten - Sollten Sie auf diese Masche hereingefallen sein, informieren Sie sofort Ihre Bank und die Polizei

Aalen-Unterkochen: 2000 Euro Sachschaden

Eine 36-Jährige steht im Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 00.20 Uhr zwei in der Heidenheimer Straße abgestellte Fahrzeuge durch Kratzer auf beiden Seiten der Fahrzeuge beschädigt zu haben. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Den Sachbeschädigungen gingen wohl verbale Streitigkeiten voraus.

Neresheim: Diesel abgezapft

Zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 6.15 Uhr zapften Unbekannte rund 200 Liter Diesel aus einem Radlader ab, der an der Einmündung B 466 Schweindorfer Kreuz / Kreisstraße 3314 abgestellt war. Die Täter brachen hierzu den Tankdeckel auf und versuchten zudem, die Motorabdeckung zu öffnen. Aus einem danebenstehenden Bagger wurden weitere 50 Liter Diesel abgezapft. Die Täter schnitten zudem den Schlauch des Trennmitteltanks einer Teermaschine durch und öffneten den Wasserhahn eines Wassertanks, wodurch das komplette Wasser auslief. Insgesamt verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Ellwangen: Kleine Ursache - große Wirkung

Mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Donnerstagmorgen kurz nach 3 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Landeserstaufnahmestelle in die Georg-Elser-Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner Tabakreste und Kohle in einer Papiertüte entsorgt hatte. Nachdem die Tüte zu glimmen und rauchen begann, löste der Rauchmelder aus. Beamte des Ellwanger Polizeireviers haben entsprechende Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers aufgenommen.

Kirchheim: Drei verletzte Fahrzeuginsassen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 22-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Kreisstraße 3205 in Richtung Kirchheim von der Fahrbahn ab. Als das Fahrzeug in das Bankett fuhr, erschrak der 22-Jährige und steuerte rasch gegen. Hierdurch kam der Pkw von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf, überschlug sich und blieb dann auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 22-Jährige und eine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht, ein weiterer 25 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Neuler: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

An der Einmündung Landesstraße 1075 Neuler / Ramsenstrut missachtete ein 41-jähriger Opel-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr die Vorfahrt eines 48 Jahre alten Ford-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Böbingen: Sträflicher Leichtsinn

Eine Zeugin verständigte am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr die Polizei, nachdem sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in einem Pkw ein Kleinkind bemerkt hatte, welches verschwitzt mit rotem Gesicht im Fahrzeug saß und schrie. Trotz der herrschenden Hitze war das Kind mit einer schwarzen Fleecedecke zugedeckt. Die Frau ging zunächst in ein angrenzendes Cafe, um dort nach der Mutter bzw. dem Fahrzeughalter zu suchen. Als dies ohne Erfolg blieb, begab sie sich in einen angrenzenden Baumarkt und ließ den Fahrzeughalter ausrufen. Danach ging sie zu dem Fahrzeug zurück, wobei sie nun von einer weiteren Zeugin begleitet wurde. Dieser gelang es in einen kleinen Spalt des Fahrzeugfensters zu greifen und die Türe zu öffnen. Die beiden Frauen gaben dem Mädchen anschließend Wasser zum Trinken. Zwischenzeitlich traf auch die Mutter der Kleinen ein, die sich gegenüber den ebenfalls eingetroffenen Polizeibeamten uneinsichtig zeigte und angab, lediglich zwei Minuten weggewesen zu sein. Das Kind habe sie - trotz 27 Grad Außentemperatur mit der schwarzen Decke zugedeckt - da dieses geschlafen habe. Die damit einhergehende Gefahr für das Kleinkind hatte sie offensichtlich nicht erfasst.

Hinweise der Polizei:

Bei warmen Temperaturen niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen

Das Auto kann für Kinder oder Tiere zur tödlichen Falle werden und stellt eine große Gefahr dar. Wer sein Kind oder Tier bei Hitze im geschlossenem Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos! Den Wagen im Schatten abzustellen und ein offener Fensterschlitz reichen nicht aus!

Tipps für Zeugen:

- Rufen Sie bei drohender Gefahr sofort die Polizei über 110 oder die Feuerwehr über 112 - Falls möglich, wirken Sie beruhigend auf das Kind oder Tier ein - Dokumentieren Sie die Situation mittels Foto- oder Videobeweis - Greifen Sie selbst ein, wenn Sie Lebensgefahr vermuten

Waldstetten: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Audi A 5 Sportback kam ein 64-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1159 zwischen Waldstetten und Straßdorf von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Holz-Draht-Zaun und anschließend einen Stabmattenzaun. Der 64-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 9500 Euro. Da die Unfallursache wohl in einem Sekundenschlaf zu suchen ist, wurde sein Führerschein auf staatsanwaltschaftliche Weisung beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: 24-Jähriger angegriffen und geschlagen

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr wurde ein 24-Jähriger, der in der Honiggasse unterwegs war, unvermittelt von hinten durch zwei Unbekannte angegriffen und zu Boden geschlagen. Dort blieb der Mann mit Verletzungen im Gesicht blutüberströmt liegen. Ohne sich weiter zu kümmern, gingen die beiden Angreifer in Richtung Marktplatz davon. Eine Zeugin hatte den Angriff beobachtet und sofort Polizei und den Rettungsdienst verständigt. Der 24-Jährige wurde zunächst vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer beschrieb die Frau als ca. 20 bis 30 Jahre alt. Einer der beiden trug eine helle Jacke und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Der zweite Schläger trug eine dunkle Jacke (schwarz, dunkelblau oder braun). Beide hatten sportliche, muskulöse Figuren. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und / oder Hinweise auf die Angreifer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Heuchlingen: 20-Jährige bei Reitunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 20-Jährige am Mittwochabend gegen 19 Uhr bei einem Reitunfall zu. Die Frau absolvierte auf einer umzäunten Koppel auf dem Gelände eines Reit- und Fahrvereines ihre Reitstunde, wobei das Pferd auch ein 95 cm hohes Hindernis übersprang. Hierbei blieb das Tier mit den Hinterläufen hängen. Die 20-Jährige wurde kopfüber abgeworfen und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hier wurde sie von dem ebenfalls stürzenden Pferd überrollt. Die 20-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Heubach: Nachtrag zu Flugunfall

Bei dem Flugunfall am gestrigen Mittwoch in Heubach wurde der Pilot, ein 44-jähriger Mann (nicht 54 Jahre wie zunächst berichtet) lebensgefährlich verletzt. Bei dem 44-Jährigen handelt es sich um einen Flugschüler, welcher am gestrigen Tag Start- und Landeübungen durchführte. Nachdem der Flugschüler zuvor bereits mehrere Versuche erfolgreich absolviert hatte, kam es bei dem letzten Landeversuch zu einem Strömungsabriss und dadurch letztendlich zu dem schweren Unfall. Am heutigen Donnerstag werden durch das Kriminalkommissariat Aalen sowie von Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen entsprechende Ermittlungen und Untersuchungen an dem Flugzeugwrack durchgeführt.

