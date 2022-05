Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen, des 01.05.2022 gegen 05:10 Uhr, wurde durch einen Abschleppdienst die Polizei in die Bleichstraße in Ludwigshafen am Rhein gerufen, da er bei einem Abschleppvorgang von der Polizei gesichert werden sollte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass das Auto eines 23 - Jährigen in dem dortigen Gleisbett stand. Bei einem Gespräch mit dem jungen Mann, stellte sich heraus, dass er mit dem Auto auf die Gleise gefahren ist bis er in dem dann folgenden Gleisbett nicht mehr weiterfahren konnte. Danach hat er dann den Abschleppdienst angerufen. In dem Gespräch bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol zu sich genommen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der junge Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Das Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt. An dem Auto entstand ein Schaden am Unterboden von ungefähr 5.000 Euro. Der Verkehrsmeister der RNV nahm das Gleisbett in Augenschein und stellte einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro fest. Den 23 - Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell