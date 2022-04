Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Wohn-/Geschäftsgebäude

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In der Nacht zum Samstag (30.04.) ist in einem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in Ludwigshafen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Brandursache und der Frage, ob ein vermutlicher Tatverdächtiger als Tatbeteiligter in Frage kommen könnte, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 EUR.

