Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am späten Freitagabend lief ein 27-jahre alter Mann aus Ludwigshafen über den Hof einer Schule im Stadtteil Mundenheim. Hierbei traf er auf zwei ihm unbekannte Männer, mit denen er in Streit geriet. Im Verlaufe dessen führte plötzlich einer der beiden Unbekannten eine Schlagbewegung in Richtung des Halses des geschädigten 27-Jährigen aus. Dabei wurde der Geschädigte mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einem Messer, verletzt und erlitt eine Schnittwunde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend. Nachdem die Polizei vom Vorfall erfuhr, wurde umgehend nach den Männern gefahndet. Von diesen ist nur bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen wären. Die Fahndung blieb erfolglos, die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde genäht wurde und er über Nacht zur Beobachtung blieb. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

