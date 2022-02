Polizei Bochum

POL-BO: Kripo ermittelt wegen gestohlener Papierpresse - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt wegen einer in Herne gestohlenen Papierpresse und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich am Donnerstag, 10. Februar, in Herne-Baukau ereignet. Den Ermittlern zufolge haben die bislang unbekannten Täter die Papierpresse - ein tonnenschwerer Container mit Pressvorrichtung - zwischen 2 und 3 Uhr morgens vom Parkplatz des Supermarkts an der Bahnhofstraße 152 entwendet. Dazu haben sie offenbar einen Lastwagen mit entsprechendem Auflieger benutzt.

Das angehängte Foto zeigt eine baugleiche Presse desselben Herstellers.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell