Polizei Bochum

POL-BO: Nach Körperverletzungsdelikt: Tatverdächtiger mit Foto gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Bochumer Innenstadt veröffentlicht die Kripo mit einem richterlichen Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/74361

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem tatverdächtigen Mann wird vorgeworfen, in der Nacht des 4. Juli 2021 einen 21-jährigen Mann aus Herten vor dem Eingangsbereich eines Lokals an der Kortumstraße in Bochum attackiert zu haben. Kurz nach Mitternacht soll der Unbekannte den Hertener zunächst angerempelt und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde der 21-Jährige schwer verletzt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell