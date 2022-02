Polizei Bochum

POL-BO: Polizei nimmt flüchtigen Autofahrer fest

Herne (ots)

Erst missachtete er Anhaltesignale, dann flüchtete er: Die Polizei hat einen 26-jährigen Autofahrer aus Herne nach einer kurzen Verfolgungsfahrt festgenommen.

Am späten Montagabend, 21. Februar, wollten Polizeibeamte den 26-Jährigen gegen 23.40 Uhr im Rahmen einer Routinekontrolle im Bereich der Koniner Straße in Herne-Süd anhalten. Doch anstatt stehenzubleiben, trat der Herner aufs Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wanne-Eickel. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Autofahrer schließlich mit Unterstützungskräften auf der Kreuzung Hauptstraße, Ecke Kurhausstraße.

Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Herner mit entstempelten Kennzeichen und einer offenbar gefälschten TÜV-Plakette unterwegs war. Zudem fanden die Beamten in dem Auto gestohlene Kennzeichen sowie eine Gasluftdruckwaffe. Ein Atemalkohol- sowie ein Drogenschnelltest verliefen ohne Ergebnis.

Die Beamten nahmen den Herner vorläufig fest, stellten die Gegenstände sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein sowie die Schlüssel seines Fahrzeugs.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell