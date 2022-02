Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben: Wer kennt diese Frauen?

Bochum (ots)

Mithilfe einer gestohlenen Kreditkarte haben zwei bislang unbekannte Frauen in Bochum Geld abgehoben. Die Polizei veröffentlicht jetzt mit richterlichem Beschluss das Bild einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frauen? Hier finden Sie das Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/74450

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall hat sich am 18. September 2021 in Langendreer ereignet. Nachdem einem Senior (84, aus Bochum) kurz zuvor die Geldbörse gestohlen worden war, betraten die Tatverdächtigen gegen 12 Uhr die Bankfiliale an der Unterstraße 91 und hoben mit der entwendeten Karte unberechtigt Geld ab. Das Betrugskommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4150 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise auf die gesuchten Frauen.

