Polizei Bochum

POL-BO: 27 Fahrzeuge in Tiefgarage beschädigt

Witten (ots)

In der Nacht auf den 20. Februar (20 bis 7.15 Uhr) kam es in Witten zu Sachbeschädigungen an insgesamt 27 Fahrzeugen.

Unbekannte Kriminelle hatten in einer frei zugänglichen Tiefgarage an der Poststraße 11 den Inhalt von mehreren Feuerlöschern auf abgestellte Fahrzeuge entleert. Dadurch wurden die Fahrzeuge nicht unerheblich verschmutzt und beschädigt.

Die Unbekannten entwendeten noch zwei weitere Feuerlöscher und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat Witten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter den Telefonnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell