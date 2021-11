Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Wiltingen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.11.2021, 21:00 Uhr bis zum Morgen des 17.11.2021 gegen 07:30 Uhr kam es in der Ortslage Wiltingen in der Scharzhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Einem am Fahrbahnrand abgestellter weißer Skoda Fabia mit Trierer Zulassung wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200EUR.

Die Polizei Saarburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell