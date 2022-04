Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Donnerstag (28.04.2022), gegen 11.15 Uhr, eine Mercedes E-Klasse mit vier Personen im Bereich der Hemshofstraße kontrollieren. Der bisher unbekannte Fahrer ignorierte die Anhaltsignale des Streifenwagens und beschleunigte. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich von der Hemshofstraße aus über die Karl-Müller-Straße in Richtung Böhlstraße. Teilweise erreichte der Flüchtige 100 km/h in der 50er-Zone. Im Bereich der Hemshofstraße/Böhlstraße stellte die Polizei den beschädigten Mercedes ohne Insassen fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Insassen geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

