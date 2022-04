POL-BOR: Borken - Brandstiftung an der Remigius-Grundschule

Borken (ots) - Stationär im Borkener Krankenhaus aufgenommen wurde am Donnerstag eine 65 Jahre alte Borkenerin. Sie hatte die Lange Stiege gegen 17.20 Uhr in stadtauswärtiger Richtung befahren und war an der Kreuzung mit der Straße An der Nathe vom Pkw einer 53 Jahre alten Borkenerin erfasst worden. Diese hatte die Straße An der Nathe aus Richtung Bocholter Straße kommend in Richtung Weseler Straße befahren. Der ...

mehr