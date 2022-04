POL-BOR: Borken - Krankenfahrstuhlfahrerin erheblich alkoholisiert

Bocholt (ots) - Am Donnerstag touchierte eine Autofahrerin zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkehandels an der Straße "Gewerbehof" einen anderen Pkw. Erst am nächsten Tag stellte sie an ihrem Pkw einen Schaden fest und meldete den Vorfall bei der Polizei. Ob an dem anderen Pkw ein Schaden entstanden ist, steht nicht fest. Nähere Angaben zu dem Pkw liegen nicht vor. Der oder die mögliche Geschädigte ...

mehr