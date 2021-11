Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Heckklappe zerkratzt

Lathen (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Eschring in Lathen die Heckklappe eines in einer Einfahrt stehenden blauen Seat Ibiza zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

