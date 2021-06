Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (16.06.2021), gegen 07:30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall Im Zinkig leicht verletzt. Der 53-Jährige wollte an einem 12-Fahrradfahrer vorbeifahren und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Der 12-Jährige wechselte daraufhin die Spur und stieß mit dem Rollerfahrer zusammen. Der 53-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell