POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unbekannte tote Person in der Murr - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Unfall beim Wenden

Ein 45-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr die Hauptstraße und wollte dort wenden. Er nutzte hierzu die Busspur und übersah beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Motorradfahrer. Dieser als auch sein Sozius wurden beim folgenden Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Auenwald: Gestürzter Mofa-Fahrer

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr die Bergstraße in Ebersberg in Richtung Waldenweiler. Er kam auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Jugendliche trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Burgstetten: Tote Person in Murr aufgefunden

In der Verlängerung der Straße Lauterwiesen wurde am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr eine männliche Wasserleiche von einem Passanten entdeckt, der umgehend die Rettungsdienste alarmierte. Zur Bergung der toten Person war die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Todesumständen und zur Identifizierung der unbekannten Person aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Burgstetten: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Eine 57-jährige VW-Fahrerin bog am Mittwoch gegen 7.30 Uhr von der Straße Im Steigle in die Neue Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers, der ortsauswärts gefahren ist. Bei der Kollision verletzte sich der 53-jährige Pedelec-Fahrer leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Fellbach: Motorradfahrer verletzt

Am Mittwochnachmittag war ein 19-jähriger Motorradfahrer in Richtung Waiblingen unterwegs, als er gegen 15.45 Uhr in der Karolingerstraße gegen einen Abgrenzungspoller fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2500 Euro beziffert.

Plüderhausen: Gestürzter Fahrradfahrer

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 20.20 Uhr den abschüssigen Verbindungsweg zwischen Kantstraße und dortigen Schule. Vermutlich verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

