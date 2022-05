Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ausfall der Telefonanlage bei vier Dienststellen der Polizeidirektion Hannover

Hannover (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten ist es am heutigen Mittwochmorgen, 11.05.2022, zur Beschädigung eines Kabels gekommen. Im Zuge dessen sind die Telefonleitungen des Polizeikommissariats Laatzen und der Polizeistationen in Bemerode, Mittelfeld und an der Messe gekommen. Diese Dienststellen sind bis auf Weiteres telefonisch nicht zu erreichen. Die Reparaturarbeiten dauern an.

Die Polizeidirektion Hannover weist darauf hin, dass in dringenden Fällen der Notruf zu wählen ist. Allgemeine Auskünfte erhalten Sie bei der Vermittlung der Polizeidirektion oder bei den umliegenden, vom Ausfall nicht betroffenen Dienststellen. /ms

