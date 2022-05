Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Explosion in Welzheim

Waiblingen (ots)

Welzheim: Gaskartusche explodiert

Gegen 23:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße in Welzheim gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zur Umsetzung einer Gaskartusche gekommen war. Dabei handelte es sich um eine handelsübliche Gaskartusche, die zum Beispiel für Campingkocher oder Grills genutzt wird. Die entstehende Druckwelle brachte ein Fenster zum Bersten. Eine Innenwand in der Wohnung wurde stark beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend unbewohnbar, die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

