Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven - Zwei Personen leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:10 Uhr, gerieten aus bisher ungeklärter Ursache Gegenstände im Bereich der Küchenzeile einer Wohnung in der Siebethsburger Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und Gebäudeschäden verhindern. Zwei Personen erlitten infolge der Rauchgasentwicklung leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

