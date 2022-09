Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Wer kennt die Täterin?

Fürstenau (ots)

Die Polizei in Fürstenau fahndet nach einer unbekannten weiblichen Person, welche am 01.08.2022 die Geldbörse einer älteren Dame entwendete. Mit den zwei gestohlenen EC-Karten hob die Täterin mehrfach Geld ab und kaufte für kleine Geldbeträge ein. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 4000 EUR. Hinweise zu der unbekannten Person nimmt die Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 entgegen.

