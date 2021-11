Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Niederzissen - Brandstiftung an einem PKW auf Tankstellengelände

Niederzissen (ots)

Am 20.11.2021, 19:42 Uhr, wurde durch mehrere Personen gemeldet, dass auf dem Tankstellengelände in der Brohltalstraße in Niederzissen ein PKW brennen würde. Der Brand wurde noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei durch einen aufmerksamen Mitarbeiter gelöscht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde der PKW durch einen 30-jährigen Mann mutwillig im Bereich des Tankstutzens in Brand gesetzt, als sich der PKW-Besitzer im Tankvorgang befand. Der BS wurde zunächst vor Ort festgenommen. Er wurde nach Entnahme einer Blutprobe entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell