POL-MG: Trickbetrug per Whats-App

Mönchengladbach (ots) - Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag, 22. Mai, gegen 17.25 Uhr am Marienplatz in Rheydt einem 18-Jährigen die Geldbörse geraubt zu haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung hat die Polizei die Verdächtigen gestellt. Laut eigenen Angaben befand sich der 18-Jährige an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße, als er von einem Jugendlichen angesprochen und um ...

mehr