Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub am Marienplatz: Polizei stellt Täter-Trio

Mönchengladbach (ots)

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag, 22. Mai, gegen 17.25 Uhr am Marienplatz in Rheydt einem 18-Jährigen die Geldbörse geraubt zu haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung hat die Polizei die Verdächtigen gestellt.

Laut eigenen Angaben befand sich der 18-Jährige an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße, als er von einem Jugendlichen angesprochen und um Kleingeld für ein Busticket gebeten wurde. Der 18-Jährige holte sein Portemonnaie hervor, um dem Fremden behilflich zu sein. Plötzlich griff dieser nach dem Portemonnaie und rannte damit davon.

Der 18-Jährige nahm die Verfolgung auf und rief parallel den Polizeinotruf an. Bei seiner Verfolgung des Diebs in Richtung Marktstraße stellten sich ihm mehrere Jugendliche in den Weg, die ihn daran zu hindern versuchten, dem Flüchtigen weiter zu folgen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte allerdings zum Erfolg: Der Jugendliche, der das Portemonnaie geraubt hatte, konnte dank der präzisen Beschreibung unweit des Tatortes gestellt werden. Er sowie zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 15 und 17 Jahren hatten sich unter geparkten Autos versteckt. Die Polizei nahm alle drei mit zur Wache. Die beiden Komplizen entließen die Beamten noch am Abend. Den Haupttatverdächtigen entließen sie am Folgetag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ebenfalls. Die drei Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes. (jn)

