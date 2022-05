Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Flaschenwurf auf Streifenwagen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. Mai, hat ein Mann in der Gladbacher Altstadt eine Flasche gegen einen Streifenwagen geworfen. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen anschließend in Gewahrsam, der dagegen körperlich und verbal Widerstand leistete.

Eine Polizeistreife fuhr gegen 0.50 Uhr entlang der Straße Alter Markt in Richtung der dortigen Polizeiwache, als ein Mann eine Flasche in Richtung des Streifenwagens warf. Die Flasche traf das Auto und zerbrach im Bereich der Windschutzscheibe. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Lackschaden.

Die Polizisten hielten an und stellten den Werfer. Um weitere Übergriffe zu verhindern, versuchten sie dem Mann Handschellen anzulegen. Dagegen setzte sich der 38-Jährige körperlich massiv zu Wehr, konnte aber überwältigt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Weil der 38-Jährige auf die Beamten zusätzlich einen alkoholisierten Eindruck machte, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Dabei beleidigte der Mann die die Polizisten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Beruhigung wurde der 38-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell