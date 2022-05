POL-MG: Falscher Nachbar betrügt Seniorenpaar

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 21. Mai, gegen 13 Uhr ist ein 22-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße in der Gladbacher Innenstadt beim Ladendiebstahl aufgefallen - und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige versuchte, in einem präparierten Rucksack Herrenbekleidung im Wert von über 500 Euro aus dem Geschäft zu transportieren, ohne zu bezahlen. Dabei beobachtete ihn ein ...

