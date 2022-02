Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Großmülltonne in Brand gesetzt +++ Mehrere Reifen zerstochen +++ Schaufensterscheibe beschädigt +++ Geldbörse im Bus entwendet +++ Scheibe im Bus beschädigt +++ Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden (ots)

1.Großmülltonne in Brand gesetzt

Wiesbaden, Schmalweg Montag, 14.02.2022, 03:23 Uhr

(wo) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Schmalweg zu einem Brand einer Großraummülltonne. Gegen 03:23 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand des aufgestellten Abfallbehältnisses gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein vorsätzliches Entzünden der Großraummülltonne nicht ausgeschlossen werden. Bei umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Schockanrufe

Wiesbaden, Sonnenberg, Dotzheim Freitag, 11.02.2022, 12:00 Uhr/15:15 Uhr

(wo) In gleich zwei Fällen gaben sich am Freitagmittag unbekannte Täter im Bereich Sonnenberg und Dotzheim als Polizeibeamte aus, um Bargeld von zwei Wiesbadenerinnen zu erbeuten. In beiden Fällen wurde der 72-Jährigen und 82-Jährigen am Telefon vorgetäuscht, dass ein Familienangehöriger einen Unfall verursacht habe. Hierbei sei ein Mensch tödlich verunglückt. Um die drohende Haftstrafe abzuwenden, forderten die unbekannten Täter eine Kaution in Höhe von 300.000 Euro. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Geldübergaben durch die Wiesbadenerinnen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

3. Mehrere Reifen zerstochen

Wiesbaden, Wiesenstraße, Im Rad, Assmannshäuser Straße Samstag, 12.02.22, 13:30 Uhr bis Sonntag, 13.02.22, 14:00 Uhr

(wo) Am Wochenende wurden im Bereich der Wiesenstraße, Im Rad und in der Assmannshäuser Straße durch unbekannte Täter mehrere PKW-Reifen zerstochen. Im Zeitraum zwischen Samstag, den 12.02.2022, 13:30 Uhr und Sonntag, 13.02.2022, 14:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter an insgesamt vier Fahrzeugen mehrere Autoreifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Wiesbadener Polizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Schaufensterscheibe beschädigt

Wiesbaden, Wellritzstraße Samstag, 12.02.2022, 03:13 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Wellritzstraße durch eine unbekannte Person eine Schaufensterscheibe zerstört. Die Schaufensterscheibe eines Geschäftes wurde auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Den ersten Ermittlungen zur Folge entstand der Schaden gegen 03:13 Uhr. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

5. Geldbörse im Bus entwendet

Wiesbaden, Friedrichstraße Samstag, 12.02.2022, 17:00 Uhr

(wo) Am Samstagnachmittag wurde einer 69-jährigen Businsassin die Geldbörse entwendet. Die Wiesbadenerin war gegen 17:00 Uhr mit einem Bus der Linie 1 in Richtung Dernsches Gelände unterwegs. Dem unbekannten Täter gelang es die Geldbörse der Geschädigten aus der geschlossenen Handtasche zu entwenden. Laut Angaben der 69-Jährigen habe der Dieb eine bunte Tasche in Halbmondform mit sich geführt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 -2140 um Hinweise.

6. Scheibe im Bus beschädigt

Wiesbaden, Dotzheimer Straße Samstag, 12.02.2022, 21:41 Uhr

(wo) Am Samstagabend wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Der Bus befuhr die Dotzheimer Straße, als aus einer ca. 10-köpfigen Personengruppe heraus ein unbekannter Täter während der Fahrt mit einem Nothammer die Scheibe des Busses beschädigte. Die Gruppe mitsamt des Täters konnte vom Tatort flüchten, bevor dem Busfahrer der Schaden auffiel. Laut Angaben des Fahrers soll es sich um eine Personengruppe im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Weiterhin beschrieb der Busfahrer mehrere Mitglieder der Gruppe als "südländisch aussehend". Darüber hinaus sollen drei junge Frauen mit blonden Haaren Teil der Gruppe gewesen sein. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

7. Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden Wiesbaden, Kellerstraße Sonntag, 13.02.22, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wo) In der Zeit von Sonntagmittag bis Sonntagabend wurde in der Kellerstraße ein Toyota, ein Opel und ein Audi bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 7000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am rechten und linken Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Der Unfallverursacher kollidierte mit den geparkten Autos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2240 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1.Ohne Fahrerlaubnis und wohlmöglich berauscht unterwegs, Bundesautobahn 3, Zwischen Autobahnkreuz Wiesbaden und Niedernhausen, Samstag, 12.02.2022, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag gelang es einer Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden einen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, welcher ohne Fahrerlaubnis und wohlmöglich berauscht unterwegs war. Gegen 00:30 Uhr entschlossen sich die Beamten einen Renault Twingo zu kontrollieren, dessen 42-jähiger Fahrer die A3 vom Wiesbadener Kreuz aus in Richtung Niedernhausen befuhr. Bei der Kontrolle des Wiesbadeners zeigte sich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ergaben sich bei ihm konkrete Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von berauschenden Mitteln, sodass der Mann für eine Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht werden musste. Ihn erwarten jetzt entsprechende Ermittlungsverfahren.

