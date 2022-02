Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verdacht auf Giftköder +++ Mehrere Einbrüche +++ Schiffsschrauben gestohlen +++ Unfallfluchten

Wiesbaden (ots)

1. Chihuahua verstorben - Verdacht auf Giftköder

Wiesbaden-Frauenstein, Feldgemarkung Nähe Hofgut Armada Dienstag, 08.02.2022, 15:45 Uhr

(js) Ein einjähriger Hund wurde am 08.02.2022 offenbar Opfer eines Giftköders, welcher in der Feldgemarkung im Bereich Hofgut Armada in Frauenstein durch einen unbekannten Täter ausgelegt worden war. Die 22-jährige Besitzerin war mit ihrem Chihuahua im Feldbereich spazieren, als der Hund kurz zurückblieb und etwas kaute. Zunächst dachte sich die Hundehalterin nichts dabei. Kurze Zeit später verstarb der kleine Hund jedoch noch auf dem Spaziergang. Die verständigte Polizei stellte eine mutmaßlich präparierte Fleischfrikadelle sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden-Breckenheim, Klingenbachstraße Mittwoch, 02.02.2022 bis Dienstag, 08.02.2022

(js) In ein Einfamilienhaus in der Klingenbachstraße im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim sind unbekannte Täter im Verlauf der letzten Woche eingebrochen. Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher zwischen Mittwoch, dem 02.02.2022 und Dienstag, dem 08.02.2022, um in das Haus einzudringen. Nachdem die Täter die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt hatten, stahlen sie diverse Schmuckstücke. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung.

3. Einbruch in Wohnung

Wiesbaden, Lisztstraße

Dienstag, 08.02.2022, 07:10 bis 15:20 Uhr

(js) Eine Wohnung in der Lisztstraße wurde am Dienstag zum Ziel von Einbrechern. Die bislang nicht bekannten Täter hebelten im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 15:20 Uhr die Terrassentür der Wohnung auf und drangen so in das Objekt ein. Hier durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten ausgiebig und entwendeten Goldschmuck. Angaben zu möglichen Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Gewerbeobjekt

Wiesbaden, Kastel, Kurt-Hebach-Straße

Montag, 07.02.2022, 23:30 Uhr

(js) Zu einem Diebstahl aus einem Geschäftsraum kam es bereits am späten Montagabend in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel. Wie am Dienstag angezeigt wurde, drangen gegen 23:30 Uhr bislang unbekannte Täter in das Gewerbeobjekt ein und entwendeten aus den dortigen Büroräumen zwei Smartphones. Hinweise auf mögliche Täter nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2340 entgegen.

5. Schiffsschrauben gestohlen

Wiesbaden-Schierstein, Hafenweg

Donnerstag 27.01.0222 bis Montag, 07.02.2022

(js) Im Zeitraum zwischen dem 27.01.2022 und dem 07.02.2022 wurden von einem am Schiersteiner Hafen abgestellten Motorboot zwei Schiffsschrauben entwendet. Ein auf einem Bootsanhänger liegendes Motorboot im Schiersteiner Hafenweg wurde Ziel von Dieben. Im genannten Tatzeitraum wurden zwei Schiffsschrauben abmontiert und entwendet. Der Geschädigte beziffert den Wert der Schrauben auf etwa 2.500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540 entgegen.

6. Gartenhütte aufgebrochen

Mainz-Kostheim, Maaraue

Sonntag, 06.02.2022, 01:30 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gartenhütte innerhalb einer Kleingartensiedlung auf der Maaraue in Kostheim ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Gartengelände gegen 01:30 Uhr durch einen Einbrecher betreten. Hier brach der Täter die befindliche Hütte auf und entwendete mehrere Gegenstände. Ein auf dem Gelände abgestelltes älteres Damenrad wurde ebenfalls mitgenommen. Zur Beschreibung der unbekannten Person ist bekannt, dass es sich um einen jungen Mann zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt hat, der einen Kapuzenpullover, eine längere Jacke sowie eine Basecap und helle Schuhe trug. Der Mann führte noch einen Rucksack mit sich. Wer Hinweise auf den Einbrecher geben kann, setzt sich bitte mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2240 in Verbindung.

7. Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet angegangen

Wiesbaden, Mauergasse / Habelstraße / Dambachtal / Zehntenhofstraße Montag, 07.02.2022 bis Mittwoch, 09.02.2022

(js) Zwischen Montag und Mittwoch wurden im Wiesbadener Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge von unbekannten Personen angegangen und Gegenstände daraus entwendet. In der Zeit von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 18:00 Uhr wurde eine Mercedes A-Klasse im Dambachtal auf unbekannte Weise geöffnet. Nachdem die Täter den Pkw durchwühlt hatten, entwendeten sie Kleingeld aus dem Fahrzeuginneren. Am Dienstag, wurde im Verlauf des Tages ein in der Mauergasse abgestellter VW angegangen. Es wurde ein Rucksack samt Inhalt gestohlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde versucht, Diebesgut in einem in der Habelstraße abgestellten Porsche zu finden, was jedoch misslang. Ebenso erfolglos war das Eindringen in einen in der Schiersteiner Zehntenhofstraße abgestellten Mini. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter 0611/345-0 entgegen.

8. Unfallfluchten

Wiesbaden, Karlsbader Platz / Zimmermannstraße Dienstag, 08.02.2022, 17:00 Uhr / Dienstag, 08.02.2022 bis Mittwoch, 09.02.2022

(js) Zu zwei Unfallfluchten mit nicht unerheblichem Sachschaden kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr standen zwei Fahrzeuge hintereinander an einer roten Ampel am Karlsbader Platz, um von der Schiersteiner Straße kommend nach links in die Homburger Straße abzubiegen. Nachdem die Ampel für das vordere der beiden Fahrzeuge, einen schwarzen BMW mit Mainzer Kennzeichen, grün zeigte, fuhr der Fahrzeugführer zunächst rückwärts und beschädigte hierbei den hinter ihm stehenden Audi eines 51-jährigen Wiesbadeners. Der BMW setzte dennoch seine Fahrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Zimmermannstraße geparkter Peugeot beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte den geschätzten Schaden in Höhe von 4.000 Euro am Mittwochmorgen fest und zeigte dies bei der Polizei an. In beiden Fällen ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/345-2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell