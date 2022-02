Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pfefferspray eingesetzt +++ Fahrzeuge aufgebrochen +++ Taschendiebe unterwegs +++ Betrunken im Drive-In +++ schwerer Unfall auf A66

Wiesbaden (ots)

1. Pfefferspray eingesetzt

Wiesbaden, Wagemannstraße

Samstag, 05.02.2022, 02:50 Uhr

(js) Im Rahmen von Streitigkeiten kam es am frühen Samstagmorgen gegen 02:50 Uhr in der Wiesbadener Wagemannstraße zum Einsatz von Pfefferspray. Im Außenbereich einer Gaststätte kam es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer verbalen, später auch körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde aus einer der Gruppen heraus durch eine noch nicht bekannte Person ein Reizstoffsprühgerät verwendet. Zwei Personen, ein 30-jähriger Wiesbadener sowie ein 26-jähriger aus Kaiserslautern erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten von der Tatörtlichkeit. Es soll sich um 4-5 Personen, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel bekleidet, gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Person niedergeschlagen

Wiesbaden, Schwalbacher Straße

Sonntag, 06.02.2022, 02:48 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen, gegen 02:48 Uhr wurde ein 20-jähriger aus Walluf in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden niedergeschlagen. Der junge Mann hielt sich im Bereich einer Gaststätte auf und pöbelte nach Angaben von Zeugen vorbeilaufende Passanten an. Dies nahm ein bislang unbekannter Täter zum Anlass, den Wallufer niederzuschlagen. Der Geschädigte stürzte hierbei auf den Boden und verletzte sich leicht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter werden unter der Telefonnummer 0611/345-2140 entgegengenommen.

3. Taxi aufgebrochen

Wiesbaden, Bismarckring

Sonntag, 06.02.2022 bis Montag 07.02.2022

(js) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein im Bismarckring abgestelltes Taxi aufgebrochen. Der Geschädigte parkte sein Taxi am Sonntag, gegen 17:30 Uhr im Bismarckring und stellte am Montagmorgen fest, dass eine Scheibe des Pkw eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

4. Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet angegangen

Wiesbaden, Uhlandstraße / Am Kirchgarten, Kostheim, Gustavsburger Straße Donnerstag, 03.02.2022 bis Sonntag 06.02.2022

(js) Im Verlauf des Wochenendes wurden bei der Wiesbadener Polizei drei Aufbrüche von Fahrzeugen angezeigt. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Am Kirchgarten in Sonnenberg ein schwarzer Audi aufgebrochen und das Handschuhfach durchwühlt. In der Gustavsburger Straße in Mainz-Kostheim versuchten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem dort abgestellten Peugeot. Augenscheinlich gelang es aber nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag war ein in der Wiesbadener Uhlandstraße geparkter Volvo Ziel von Dieben. Die Autoaufbrecher drangen auf noch unbekannte Weise in den geparkten Pkw ein und stahlen mehrere Gegenstände. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Taschendiebe unterwegs

Wiesbaden, Fußgängerzone

Samstag, 05.02.2022, zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag wurden bei der Polizei mehrere Anzeigen wegen gestohlener Geldbörsen angezeigt. Die Geschädigten berichteten in mindestens drei Fällen, dass sie im Bereich der Fußgängerzone in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs waren und jeweils die Portemonnaies aus mitgeführten Taschen bzw. Rucksäcken entwendet bekamen. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Wie die vorliegenden Fälle zeigen, ist auch ein Rucksack oder eine Umhängetasche kein sicherer Aufbewahrungsort. Tragen Sie ihre Geldbörsen am Körper. Insbesondere im Gedränge sollten Sie stets ein Auge auf Ihre Wertsachen haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter werden unter der Telefonnummer 0611/345-2140 entgegengenommen.

6. Fenster eines Cafes beschädigt

Wiesbaden, Eintrachtstraße

Freitag, 04.02.2022 bis Samstag, 05.02.2022

(js) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Fenster eines in der Eintrachtstraße gelegenen Cafes durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter besprühten die Scheiben des Restaurants mit Farbe und beschädigten diese hierdurch. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140.

7. Unfallflucht

Wiesbaden-Biebrich, OT Gräselberg, Erich-Ollenhauer-Straße Samstag, 05.02.2022 bis Sonntag, 06.02.2022

(js) 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Erich-Ollenhauer-Straße. Erheblich beschädigt wurde ein VW Golf, welcher am Fahrbahnrand der Erich-Ollenhauer-Straße geparkt war. Der Verursacher müsste nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrzeug in Richtung Biebrich gefahren sein, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und hat hierbei den abgestellten Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Nummer 0611/345-2240 entgegen.

8. Unfall im Drive-In - Fahrerin betrunken

Wiesbaden, Mainzer Straße

Samstag, 05.02.2022, 00:10 Uhr

(js) Einen Auffahrunfall verursachte die 24-jährige Fahrerin eines VW-Golf in einem Drive-In eines Schnellrestaurants in der Mainzer Straße in Wiesbaden. Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zu einem Schnellrestaurant gerufen, da es hier zu einem Unfall im dortigen Drive-In gekommen sei. Ein VW war in der Warteschlange auf einen vor ihm fahrenden Mercedes aufgefahren. Die Ursache war für die aufnehmenden Beamten schnell gefunden. Die 24-jährige Wiesbadenerin war nicht unerheblich alkoholisiert. Dies hatte für sie eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier sowie die Sicherstellung ihres Führerscheines zur Folge.

9. Schwerer Unfall auf der A66 bei Wiesbaden, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 04.02.2022, 18:45 Uhr

(wie) Am Freitagabend kam es auf der A66 zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die A66 in Richtung Rüdesheim. Sie war gerade von der A643 auf die A 66 gewechselt. Sie setzte zum Überholen an und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den roten Ford Kleinbus eines 23-Jährigen und fuhr seitlich dagegen. Eine nachfolgende 18-Jährige in einem Suzuki erkannte die Situation rechtzeitig, wich nach rechts aus und kam zum Stehen. Der dahinter fahrende 54-Jährige in seinem Volvo fuhr zwischen dem Suzuki und der Mittelschutzplanke durch und streifte beide dabei. Ein dahinter fahrender 28-Jähriger in einem Mercedes versuchte nach rechts auszuweichen und prallte dabei gegen das Heck des Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Suzuki um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei den Kollisionen wurden die 21-Jährige Unfallverursacherin und eine Mitfahrerin in dem Suzuki verletzt. Die 18-Jährige Mitfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 27.500 EUR. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A66 in Richtung Rüdesheim für fast drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die A 643 abgeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell