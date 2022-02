Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme eines Kabeldiebes +++ Einbruch in Schule +++ Einbrecher ertappt +++ Taschendiebstahl in Supermarkt +++ Fahrzeuge angegangen +++ Unfall mit Leichtverletzten +++ Mit 3 Promille unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Kabeldieb festgenommen

Wiesbaden, Amöneburg, Biebricher Straße

Dienstag, 08.02.2022, 03:00 Uhr

(js) Am frühen Dienstagmorgen gelang es der Polizei aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Anwohners einen Kabeldieb festzunehmen. Gegen 03:00 Uhr stellte der Zeuge auf dem Gelände eines Testcenters in der Biebricher Straße eine Person fest, die sich augenscheinlich an den dortigen Containern zu schaffen machte. Die sofort entsandten Streifen konnten einen 28-jährigen Wiesbadener festnehmen, welcher sich in einem dortigen Gebüsch versteckte. Bei der Person konnte weiteres Diebesgut sowie Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden. Ziel des Täters waren Kupferkabel, unter anderem von Stromleitungen. Der Wiesbadener wurde festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. In Schule eingebrochen

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße

Freitag, 04.02.2022 bis Montag, 07.02.2022

(js) Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen unbekannte Personen in eine Gesamtschule in der Geschwister-Scholl Straße im Klarenthal ein und entwendeten einen Laptop. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu der Schule und stahlen einen in einem Schrank deponierten Computer. Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann, setzt sich bitte mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2340 in Verbindung.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden, Kostheim, Zur Weißerd

Montag, 07.02.2022, 23:30 Uhr

(js) Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am späten Montagabend in Kostheim, in der Straße Zur Weißerd. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte gegen 23:30 Uhr, dass eine männliche Person versuchte, in eine Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens einzudringen. Der Täter, der gerade versuchte ein Kellerfenster aufzuhebeln, bemerkte, dass er ertappt wurde und ergriff daraufhin die Flucht. Er konnte als 1,70 m bis 1,80 m groß, sehr schlank und vermutlich jüngeren Alters beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

4. Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Höhe Aßmannshäuser Straße Montag, 07.02.2022, 15:30 Uhr

(js) In einem Einkaufsmarkt in der Dotzheimer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 63-jährige Geschädigte wurde im Rahmen ihres Einkaufes in einem Supermarkt von einer ihr unbekannten männlichen Person angerempelt. Beim Bezahlen merkte sie dann, dass ihr Portemonnaie, welches sie in ihrer Jackentasche trug, nicht mehr vorhanden war. Den möglichen Täter konnte sie als 35 - 40 jährigen Mann, etwa 1,65 m groß, mit einem auffallend dicken Bauch beschreiben. Der Täter hatte dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke und machte auf die Geschädigte einen ungepflegten Eindruck. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung.

5. Pkw aufgebrochen - bei Tatausführung gestört

Wiesbaden, Platter Straße

Dienstag, 08.02.2022, 03:20 Uhr

(js) Am Dienstagmorgen wurde ein Autoaufbrecher in der Platter Straße während seiner Tat vom Fahrzeughalter gestört und konnte unerkannt flüchten. Gegen 03:20 Uhr wurde der Halter eines in der Platter Straße abgestellten Pkw Mini durch eine App informiert, dass sein Fahrzeug geöffnet wurde. Der Geschädigte begab sich daraufhin zum Fenster seiner Wohnung und hatte Sicht auf seinen Pkw. Hierbei stellte er eine männliche Person fest, welche sich an dem Mini zu schaffen machte. Dem Täter entging offenbar seine Entdeckung nicht, sodass er in Richtung Schwalbacher Straße flüchtete. Er kann von dem Geschädigten als dunkel bekleidet, mit schulterlangen Haaren beschrieben werden. Weiterhin trug die unbekannte Person einen Kapuzenpullover. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden-Bierstadt, Meißener Straße / Kostheim, Kleine Berberichstraße / Dotzheim, Falkenstraße Zwischen Freitag, 04.02.2022, 22:30 Uhr und Dienstag, 08.02.2022, 15:50 Uhr

(js) Drei Fahrzeuge wurden im Wiesbadener Stadtgebiet zwischen Freitagabend und Montagnachmittag durch unbekannte Personen zum Teil erheblich beschädigt. In der Meißener Straße in Bierstadt wurde am Montag zwischen 11:30 Uhr und 15:50 Uhr ein geparkter Audi beschädigt. Hierbei brach der Täter einen Scheibenwischer ab und zerkratzte die Fahrertür. Einen schwarzen Peugeot beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kleinen Berberichstraße in Kostheim, indem sie die linke Fahrzeugseite zerkratzten. Erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro verursachten Personen, die einen in der Falkenstraße am Freitag, dem 04.02.2022 abgestellten Hyundai beschädigten. Der Geschädigte stellte am Dienstag, 08.02.2022 fest, dass die Windschutzscheibe, die Motorhaube sowie das Fahrzeugdach seines Pkw erhebliche Beschädigungen aufwiesen und zeigte dies bei der Polizei an. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0 entgegen.

7. Diebstahl von Baumaterialien

Wiesbaden, Eschbornstraße

Dienstag, 08.02.2022, gegen 07:00 Uhr

(js) Von einer Baustelle in der Eschbornstraße im Wiesbadener Rheingauviertel entwendete ein unbekannter Dieb Baumaterialien. Von dort abgestellten Paletten mit Baumaterialien stahl der Dieb verschiedene Gegenstände, nachdem er zuvor die darüber befindlichen Plastikplanen mit einem Schneidwerkzeug durchtrennte. Zu dem männlichen Täter kann bislang lediglich gesagt werden, dass er eine schwarze Jacke trug. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter 0611/345-2340 entgegen.

8. Unfall beim Abbiegen - 2 Leichtverletzte

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße / Willy-Werner-Straße Montag, 07.02.2022, 17:30 Uhr

(js) Zwei leichtverletzte Personen sowie ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag an der Einmündung Erich-Ollenhauer-Straße / Willy-Werner-Straße ereignete. Eine 81-jährige Wiesbadenerin wollte gegen 17:30 Uhr mit ihrem VW Golf von der Erich-Ollenhauer-Straße nach links in die Willy-Werner-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Audi einer 20-jährigen Wiesbadenerin, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurden sowohl die Fahrerin des Audi als auch ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht, konnten diese aber nach einer Untersuchung wieder verlassen.

9. Lkw-Fahrer mit knapp 3 Promille unterwegs, Bundesautobahn 3, T&R Medenbach-Ost, Fahrtrichtung Köln, 07.02.2022, 12.55 Uhr,

(pl)Am Montagmittag zog die Autobahnpolizei auf der Tank-und Rastanlage Medenbach-Ost an der A 3 einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei um kurz vor 13.00 Uhr einen Lkw, der auf der A 3 in Richtung Köln in Schlangenlinien unterwegs war. Der Mitteiler blieb an dem Sattelzug dran und folgte diesem bis auf die Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost, wo dann eine Kontrolle durch die eingetroffene Streife der Autobahnpolizei erfolgte. Am Steuer saß ein 52-Jähriger aus Mazedonien, der offensichtlich deutlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 3 Promille. Daher wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

