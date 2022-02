Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Haus +++ Laptop geklaut +++ Unfallfahrer betrunken +++ Fußgängerin bei Unfall verletzt +++ Aktionswoche "Roadpol"

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden, Am Birnbaum

Donnerstag, 03.02.2022 bis Donnerstag, 10.02.2022

(js) Zwischen dem 03.02.2022 und dem 10.02.2022 brachen unbekannte Täter in ein Anwesen Am Birnbaum ein. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag sowie Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

2. iPad gestohlen

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring

Donnerstag, 10.02.2022, 10:50 Uhr

(js) Eine in einem Geschäft im Kaiser-Friedrich-Ring abgestellte Aktentasche wurde am Donnerstagvormittag von zwei unbekannten Personen gestohlen. Gegen 10:50 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Geschäft und entwendeten eine im Verkaufsraum abgestellte Laptoptasche. Danach flüchteten die Beiden in Richtung Bahnhofstraße. Die erste Person wird als etwa 18-jähriger Mann mit Dreitagebart, einer weißen Basecap, schwarzer Pullover und rote Daunenweste beschrieben. Sein Begleiter war etwas jünger, ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einer grauen Mütze und einer blauen Hose. Der Jüngere führte eine Umhängetasche mit einem roten Tragegurt mit sich. Hinweise auf die Täter nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Polo geöffnet - Kleingeld entwendet

Wiesbaden, Klopstockstraße

Donnerstag, 10.02.2022, 13:00 Uhr - Freitag, 11.02.2022, 09:45 Uhr

(js) Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen wurde ein in der Klopstockstraße geparkter VW Polo auf unbekannte Weise geöffnet. Der oder die Täter drangen in das Fahrzeug ein, durchwühlten das Handschuhfach und stahlen dort befindliches Kleingeld. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen wahrgenommen hat, wendet sich bitte an die Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0.

4. Unfall mit 2,6 Promille

Wiesbaden, Kasteler Straße

Freitag, 11.02.2022, 02:25 Uhr

(js) Zu tief ins Glas geschaut und dann ans Steuer gesetzt, hat sich ein 34-jähriger Wiesbadener am frühen Freitagmorgen in Wiesbaden-Amöneburg. Gegen kurz vor halb drei befuhr der Fahrer eines Suzuki die Kasteler Straße in Richtung Biebrich, als er in Höhe des Ostbahnhofes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er zunächst über einen Grünstreifen und krachte dann in einen geparkten Mercedes, welcher wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Der 34-jährige war mit 2,6 Promille erheblich alkoholisiert. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines folgten daraufhin. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

5. Unfall beim Abbiegen - Fußgängerin verletzt

Wiesbaden, Dörrgasse

Freitag, 11.02.2022, 08:10 Uhr

(js) Am Freitagmorgen kam es in Dotzheim-Mitte, in der Dörrgasse zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 83-jährige Wiesbadenerin war gegen 08:10 Uhr zu Fuß in Dotzheim unterwegs und wollte die Dörrgasse überqueren. In diesem Moment kam eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford aus der Aunelstraße und übersah beim Linksabbiegen in die Dörrgasse die ältere Dame. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, aber nicht schwerer verletzt.

6. Kontrollen anlässlich Roadpol-Aktionswoche - Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs

Wiesbaden, Gewerbegebiet Peter-Sander-Straße / Äppelallee Dienstag, 08.02.2022 / Donnerstag, 10.02.2022

(js) Im Rahmen der Kontrollwoche "Roadpol" wurden in der letzten Woche zwei größere Kontrollen durch den Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei durchgeführt. Unterstützt wurden sie hierbei von Kolleginnen und Kollegen des Zoll, der Stadtpolizei sowie der Gefahrgutüberwachung der Stadt Wiesbaden. Insgesamt wurden durch die Kontrollkräfte 82 Fahrzeuge kontrolliert. Es kam in 57 Fällen zu Beanstandungen, wobei ein Großteil davon die Ladungssicherung betraf. Im Rahmen der Kontrollen wurden zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt. Bei den weiteren Verstößen handelte es sich um weitgehend geringfügige Ordnungswidrigkeiten.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network): "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union, handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell