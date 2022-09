Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte

Lemförde: Automatendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots)

Am Montag, 26.09.2022 um 22:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter während der Öffnungszeit der Spielothek No Limits in Lemförde, Burgstraße, einen Zigarettenautomaten. Der am Hintereingang zum Parkplatz angebrachte Automat wurde herausgetragen und komplett entwendet.

Der Automat wurde am 28.09.2022, um 08:45 Uhr, in Bad Essen aufgefunden. Zeugen hatten ihn an einem Waldparkplatz, Im Brink, aufgefunden. Neben dem Automaten lagen zwei Kennzeichen, F-DS 3593, die in der Zeit vom 23.09.2022, 14:00 Uhr, bis 26.09.2022, 23:30 Uhr von einem Parkplatz am Bahnhof in Bohmte von einem Fahrzeug der Deutschen Bahn entwendet worden waren.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710 oder Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu melden.

