Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kleiner Brand auf Korn- und Hansemarkt verläuft glimpflich

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:35 Uhr, entdeckte ein Passant in der Plessestraße in der Innenstadt ein Feuer. Nach ersten Ermittlungen gerieten dort auf bislang unbekannter Ursache zwei Strohballen in Brand, die als Dekoration für den Korn- und Hansemarkt aufgebaut waren. Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern und löschte den Brand in kurzer Zeit. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Bereits gegen 00:00 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eine Sachbeschädigung an einem Zaunelement in der Kolpingstraße gemeldet. Ein Zusammenhang der Taten ist nach Spurenlage bislang jedoch nicht ersichtlich. /hue

